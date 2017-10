‘’Samen met Martins Indi gaf ik bepaalde Ajacieden geen hand’’

Morgenmiddag staat in de Eredivisie de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Dat dit een beladen wedstrijd is, mag duidelijk zijn. Oud-Feyenoorder Ruben Schaken heeft dit ook ervaren. Hij blikt terug op de ontmoeting in het seizoen 2011-2012.

‘’We draaiden een topseizoen en wonnen al bijna in de ArenA, maar in de laatste minuut gaven we het weg, zegt Schaken in gesprek met het Algemeen Dagblad. ‘’Door dat onnodige gelijkspel waren we extra gebrand om deze keer wel te winnen. Wat er toen gebeurde, zal ik nooit vergeten. Na afloop bedankten de mensen ons bij het Maasgebouw met tranen in hun ogen. Toen zag ik hoe dankbaar de mensen ons waren’’, aldus de oud-aanvaller.

Schaken spreekt van een ‘gezonde rivaliteit’ en zegt geen hekel te hebben aan Ajax: ‘’In het veld was er geen haat. Samen met Bruno Martins Indi gaf ik bijvoorbeeld aan bepaalde Ajacieden voor de wedstrijd geen hand. Alleen maar om elkaar een beetje op te fokken. Ik heb niks tegen Ajax, maar Feyenoord zit in mijn hart. Van mij mag Ajax alles winnen, als ze zondag maar verliezen.’’

Foto: Pro Shots