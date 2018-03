Sandler vol vertrouwen: “Er zijn kenners die denken dat ik het ga redden”

Afgelopen transferperiode verraste Philippe Sandler door een contract te tekenen bij Manchester City. De verdediger, die ook hevig in verband werd gebracht met een transfer naar PSV, maakt het seizoen af bij zijn huidige club, waarna hij in de zomer zich aansluit bij de selectie van de huidige koploper van Engeland. Sandler begrijpt dat sommige mensen kritisch zijn over zijn keuze, maar hijzelf is ervan overtuigd dat hij de beste keuze heeft gemaakt.

“Er zijn kenners die denken dat ik het ga redden én er zijn mensen die denken dat ik het niet aankan. Ik mag het nu laten zien. Wat had ik anders moeten doen? Deze kans laten lopen?”, aldus Sandler. “Josep Guardiola wil de komende jaren graag met jonge talenten gaan werken.”

“Ik ben niet zomaar een nummertje, ze hebben echt een plan met me. Ook Guardiola. Toen ik in het ziekenhuis was voor mijn medische keuring, heeft mijn vader met hem gesproken. Hij wist precies wie ik was”, vervolgt verdediger van Sandler. De international van Jong Oranje zegt dat hij niet zo gauw onder de indruk is. “Niet van een volle Kuip of een volle ArenA. Eigenlijk is het niet veel anders dan een zaterdagmiddag bij Zeeburgia. In Engeland ga ik alles geven, daarna zie ik wel hoe ver ik kom. Voor de komende jaren heb ik eigenlijk maar één doel: basisspeler worden bij Manchester City.”

