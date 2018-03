Sané vergeleken met legende: “Daar leert hij van”

Manchester City presteert dit seizoen uitstekend. De ploeg van Josep Guardiola staat zestien punten voor op de nummer twee Manchester United. Eén van de blikvangers van het team is Leroy Sané. De Duitser al goed voor twaalf doelpunten en vijftien assits in 37 wedstrijden. Jamie Carragher vergelijkt de speelwijze van de aanvaller met een legende van Manchester United.

“Ik denk niet dat ik ooit drie goals in één helft heb gezien die zó goed waren als deze. Dit van Sané… Het is Ryan Giggs op zijn best”, vertelt Carragher over de wedstrijd tegen Arsenal van afgelopen donderdag. Manchester City vernederde Arsenal met 0-3 en ook in die wedstrijd was Sané één van de uitblinkers aan de kant van City.

Thierry Henry weet wel waar de voortgang van Sané vandaag komt. “Wat Guardiola doet, is je hersenen uitdagen. Ik had hetzelfde gevoel als Carragher wat betreft Sané. Guardiola eist honderd procent bij elke trainingssessie, daar leert Sané van”, aldus Henry. “Als je niet je uiterste best doet, stopt hij de training en gaat hij naar binnen. Dit is een geweldig team, zeker gezien de beweging en creativiteit. Echt teamgoals ook. Dit is wat je wil zien.”

