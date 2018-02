Schöne: ‘’Dan loop je het gevaar dat het veldspel er niet altijd goed uitziet’’

Lasse Schöne hoopt nog steeds kampioen te worden met Ajax. De Deen weet dat het een lastig karwei zal worden om PSV in te halen, maar heeft er wel nog vertrouwen in. De middenvelder zegt niet echt bezig te zijn met de concurrent en vooral te focussen op Ajax.

‘’Ik check altijd wel wat ze hebben gedaan, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Bij ons gaan dingen fout omdat we risico nemen in onze opbouw. Dan loop je het gevaar dat het veldspel er niet altijd goed uitziet. We moeten beter, daarvan zijn we ons bewust. En daar werken we ook hard aan’’, aldus Schöne.

“Dat is het enige wat telt: alles winnen en hopen dat PSV punten morst. Komende week kunnen we weer gericht trainen. Vergeet ook niet dat we de derde trainer in een half jaar tijd voor de groep hebben staan. Iedere coach heeft een ander idee op de manier waarop hij wil opbouwen’’, vervolgt Schöne.

Foto: Pro Shots