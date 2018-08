Schuurs: ‘’Mijn ouders hadden een voorkeur voor PSV, ik voor Ajax’’

Perr Schuurs wist het afgelopen seizoen met Fortuna Sittard naar de Eredivisie te promoveren, maar de jonge Limburger staat volgend seizoen niet meer onder contract bij de club uit Sittard. Perr Schuurs speelt volgend seizoen namelijk bij Ajax, de club die hij verkoos boven Feyenoord en PSV.

‘’Als je daar niet in het eerste speelt, kun je één keer in de drie weken met de beloften op maandagmiddag spelen. Dat was geen optie. Bij Ajax en PSV heb je de Jong-teams in de Jupiler League. Niet dat ik ervan uitga dat ik daar ga spelen, maar het is beter het als achtervang te hebben’’, zegt Perr Schuurs.

Zijn omgeving zag hem liever naar PSV gaan, maar het talent koos voor Ajax. ‘’Ik heb met Kevin Hofland en Mark van Bommel gesproken over PSV. Zij zijn ook van Fortuna naar PSV gegaan. Mijn ouders hadden een voorkeur voor PSV, ik voor Ajax. Leeftijd lijkt er niet toe te doen daar. Als je een kans verdient, krijg je hem. Je kunt de stap daar sneller maken. (…) Dat is toch een verschil met PSV. Kijk naar Armando Obispo. Die is echt goed genoeg om te spelen in PSV 1 in mijn ogen, maar hij moet geduld hebben.’’

Foto: Pro Shots