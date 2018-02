Sneijder kon naar Liverpool: ‘Maar ik ben een winnaar’

Wesley Sneijder speelt sinds deze winter voor Al Gharafa. De club uit Qatar nam de middenvelder transfervrij over van OGC Nice. De recordinternational van het Nederlands elftal legt uit dat hij jaren geleden in belangstelling stond van Liverpool, maar uiteindelijk koos voor het Turkse Galatasaray.

Na een roerige periode bij Internazionale in januari 2013 vertrok Sneijder naar Galatasaray. Destijds had de spelmaker de clubs voor het uitkiezen. Ook de Engelse topclub Liverpool wilde zich graag versterken met de diensten van Sneijder. “Veel clubs wilden me toen duidelijk werd dat ik Inter ging verlaten. Liverpool was een van die clubs. Mensen waren daarom verrast dat ik voor Galatasaray koos”, aldus de routinier.

Sneijder geeft aan niet voor het geld naar Galatasaray te zijn gegaan. “Waarom Galatasaray en niet Liverpool?’ Maar ik ben een winnaar, ik speel om prijzen te pakken. Daarom ben ik naar Galatasaray gegaan.” Uiteindelijk was de aanvallende middenvelder tot afgelopen zomer te bewonderen in het shirt van Galatasaray.

Foto: Pro Shots