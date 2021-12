Sportweddenschappen: wat moet je weten?

Je kunt sinds korte tijd ook in Nederland online legale weddenschappen plaatsen op onze eigen voetbalcompetities. Hoe werkt zo’n sportweddenschap, en waar kun je hiervoor veilig en betrouwbaar terecht? We gaan samen met je op zoek naar de antwoorden op vragen van vele sportliefhebbers over dit onderwerp.

Wat is een sportweddenschap, en wat zijn odds?

Sportweddenschappen bestaan al sinds mensenheugenis. Het is een manier om meer bij de prestaties van je team of atleet betrokken te zijn. Door er wat geld op in te zetten, verhoog je ook de spanning die de wedstrijden sowieso met zich meebrengen.



Op onze onafhankelijke informatiesite over sportwedden en wedbureaus kun je een volledige uitleg hierover vinden. We brengen je er ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij de legale en betrouwbare ‘bookmakers’ (= wedkantoren) in Nederland.



Maar voor we verder gaan, eerst een belangrijke waarschuwing. Gok alleen met geld dat je werkelijk kunt missen. Gokken kan gevaarlijk zijn, lees daarom de richtlijnen over ‘verantwoord gokken’ bij online casino’s en wedkantoren. Alle legale Nederlandse goksites zijn wettelijk verplicht hun spelers hierover te informeren.

Wat zijn odds, en hoe lees je die?

De ‘odds’ worden in het Nederlands ook wel ‘noteringen’ genoemd. Het is een waardecijfer dat bookmakers toekennen aan sportwedstrijden of evenementen. Dit decimaal cijfer toont hoe je bookmaker de winkansen van de weddenschap inschat. Het geeft tegelijkertijd aan hoeveel de uitbetaling van de weddenschap bij winst zal bedragen. We maken het duidelijk met een voorbeeld. We haalden het uit onze bet365 ervaringen over gokken op de Eredivisie.



De wedstrijd Sparta – Ajax werd op zondag 28 november in Rotterdam gespeeld. De odds stonden bij de bookmaker als volgt genoteerd:



Winst Sparta: 15

Winst Ajax: 1.16

Gelijkspel: 7.5



Dit betekent dat bet365 voorspelt dat er 86,2% kans is dat Ajax wint. Deel 100 door de notering en je komt aan de voorspellingskans. 100 : 11.16 = 86.2. Sparta krijgt een kans van 6.6% op winst en de kans dat het gelijkspel wordt, wordt op 13.3% geschat.



Voor de uitbetaling gebeurt het volgende: je inzet wordt vermenigvuldigd met de odds. Breng de inzet in mindering en je kent je nettowinst.



Stel dat je € 10 inzette op Ajax, en die winnen. Dan is de berekening:



€ 10 × 1.16 = € 11.60 – € 10 = € 1.16 nettowinst.



Wed je op Sparta, dan wordt de uitbetaling bij winst:



€ 10 × 15 = € 150 – € 10 = € 140 nettowinst.



Onthou dat hoge noteringen een hogere uitbetaling, maar een lagere kans op winst opleveren. Lagere odds betalen minder uit, maar je kans op winst is groter.