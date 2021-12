Steeds meer goksites op voetbalshirts in het Nederlandse voetbal

Het zal je misschien ontgaan zijn, maar adverteren van online casino’s bij voetbalclubs is dit seizoen toegestaan. Dat betekent dat de rijke online casino’s en bookmakers nu vechten om een plekje op het shirt van Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie Clubs. In Engeland is die shirtsponsoring met ingang van dit seizoen van dit seizoen verboden. Wat zijn de gevolgen van komst van nieuwe sponsors in het Nederlandse voetbal?

Welke “goksponsors” zijn er in het Nederlandse topvoetbal te vinden?

TOTO en Holland Casino zijn al wat langer aan het Nederlandse voetbal verbonden. Sinds 1 oktober zijn er echter een hoop nieuwe bedrijven te vinden die deze spellen mogen aanbieden Daardoor mogen ze van de Kansspelautoriteit nu ook adverteren. Daar wordt dan ook gelijk gebruik van gemaakt. Zo is Bet365 casino op meerdere reclameborden te zien bij Eredivisiewedstrijden.



Een partij die maar liefst met vijf voetbalclubs samenwerkt is GGPoker. Daarnaast zet Betcity in met ex Koning TOTO Andy van der Meijde. Zij sponsoren geen voetbalteam maar zijn met name online en in reclameblokken rondom voetbalwedstrijden en praatprogramma’s op tv te zijn.

GGPoker sponsort maar liefst vijf voetbalclubs

Een van de grootste poker websites slaat vanaf oktober direct toe door met maar liefst vijf voetbalclubs een samenwerking aan te gaan. Dit zijn stuk voor stuk Keuken Kampioen Divisie clubs. Bij FC Dordrecht vind je het logo van GGPoker op de achterkant van het shirt. Bij FC Emmen vind je datzelfde logo op de broek. OOk Almere City FC, FC Volendam, Excelsior en TOP Oss hebben het logo op de tenues verwerkt. Daarnaast zie je GGPoker ook op de LED reclameborden langs het veld en verschillende reclamezuilen in en rond het stadion.



Het Amerikaanse poker bedrijf focust zich niet op een team of club maar spreidt het budget uit over meerdere kleine clubs. Daarmee hopen ze snel de naamsbekendheid te verhogen nu concurrent Pokerstars niet beschikbaar is in Nederland.

TOTO werkt samen met tien Eredivisieclubs

TOTO en de KNVB hebben een nauwe band. Sterker nog, zonder de KNVB had de TOTO nooit bestaan. De KNVB is namelijk de oprichter van het gokbedrijf in 1957. TOTO was al sponsor van het Nederlands Elftal en tevens hoofdsponsor van de TOTO KNVB Beker. Daarnaast heeft TOTO dus ook de sponsoractiviteiten in de Eredivisie verder opgepakt. Dat doet het bedrijf door samen te werken met 10 van de 18 Eredivisieclubs. TOTO is lange tijd de enige legale bookmaker in Nederland maar heeft de concurrentie zien toenemen sinds oktober. De volgende clubs hebben TOTO als sponsor:

PSV

Feyenoord

RKC Waalwijk

ADO Den Haag

FC Twente

sc Heerenveen

FC Groningen

Willem II

FC Utrecht

Sparta Rotterdam

Holland Casino sluit deal met Eredivisie C.V. en ESPN

Holland Casino is een andere gevestigde naam in de Nederlandse gokwereld. Het bedrijf was al sponsor van de Eredivisie tussen 2002 en 2004. Vanaf 1 oktober 2021 is Holland Casino “Responsible Betting Partner” van de Eredivisie. Holland Casino komt daarmee niet op de shirts van de Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie te staan. Wel wordt het staatscasino naar voren gebracht rond media uitzendingen over deze twee voetbalcompetities.

Andere gokbedrijven zijn nog niet zo heel actief in het voetbal

Bingoal is in België een bekende bookmaker dat veel sportevenementen en teams sponsort. In Nederland. Bingoal is wel te zien op voetbalwebsites en voetbal apps maar nog niet actief betrokken bij sponsoring in de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie. Daar komt wellicht nog verandering in. De concurrentie is immers al een stuk actiever en plukt daar de vruchten van.



Een andere goksite is Tombola. Dit is een bingosite en zij richten zich niet direct op sportfans in Nederland. ZIj zijn onder meer te zien bij RTL4 en lijken dus voor familie zenders te kiezen in plaats van voetbal. In Engeland was Tombola echter jarenlang sponsor van Sunderland. Het bedrijf heeft dus zeker wel banden met het voetbal.



Tenslotte zijn er nog Batavia Casino en Fairplay Casino die zich meer bezig houden met SEO en SEA in plaats van club sponsoring. Deze bedrijven plaatsen met name banners bij grote, bekende websites en hopen daar hun spelers vandaan te halen. Het kan er wellicht mee te maken hebben dat zijn geen sportsbook aanbieden en dat zij zich daarom niet op de Nederlandse voetbalfans richten. Een andere doelgroep is dan de reden dat ze niet op een voetbalshirt of reclamebord rond het veld te zien zijn.