Steeds meer kritiek op ‘tovenaar’: ‘In gedrag overtreft hij soms een verongelijkt kind’

Er klinkt de laatste tijd steeds meer kritiek op het spel van Hakim Ziyech. Toch speelde de middenvelder woensdag een verdienstelijke wedstrijd tegen Roda JC. De spelmaker nam zijn team bij de hand en maakte de 1-2 in Limburg. De Volkskrant omschreef Ziyech als een ware ‘tovenaar’.

“In gedrag overtreft hij soms een verongelijkt kind”, aldus sportjournalist Willem Vissers. “Maar als Ziyech de tovenaar speelt die in hem schuilt, dan is het genieten geblazen. Dan straalt hij van puur voetbal, van creativiteit en speelsheid.” Toch werd Ziyech in de slotfase van het duel met Roda uitgefloten door een deel van de supporters. Ziyech reageerde met een gebaar op de kritiek die hij kreeg na het duel met NAC Breda afgelopen weekend.

Niet alleen Vissers was lovend over Ziyech. Ook Ajax-trainer was vol lof over het optreden van zijn pupil. “Hij speelde uitstekend”, zei het tegen FOX Sports. “Hij was de patron in het veld, liet het spel lopen, was erbij in de eindfase en maakte een geweldig doelpunt.”

Foto: Pro Shots