Steeds meer online casino’s sponsoren voetbalclubs

Wie geïnteresseerd is in live sport op tv of gewoon wel eens tv kijkt, zal er niet meer omheen kunnen: er zijn steeds meer reclames van online casino’s die het gokken op sportwedstrijden promoten. Door de inzet van bekende, ex-profvoetballers in reclames willen ze consumenten overhalen tot het gokken op sportwedstrijden. De meest gebruikte sport hiervoor is voetbal. Een bijkomend effect is dat online casino’s steeds vaker voetbalclubs gaan sponsoren. In dit artikel vertellen wij je meer over deze beweging. Ben jij geïnteresseerd in sport en het verdienmodel achter gokbedrijven? Lees dan vooral verder.

Hoe gaat online gokken in zijn werk?

Online gokken kan al heel lang. Door de innovatie en ontwikkelingen op het gebied van internet zijn er steeds meer mogelijkheden om online geld in te zetten in verschillende spelvormen. Zo kan je een volledig casino online vinden, waardoor je vanachter je bureau deel kan nemen aan verschillende spellen zoals poker, roulette, blackjack of je kan een slinger geven aan de fruitautomaat. In veel gevallen staat er een casino bonus voor nieuwe leden te wachten, waarmee je een casino uitgebreid kunt testen zonder echt geld in te zetten. Maar je kan tegenwoordig ook eenvoudig geld inzetten op sportwedstrijden. Als voorbeeld nemen we een voetbalwedstrijd. In het geval dat Ajax tegen Feyenoord speelt, is er vooraf door het wedkantoor een bepaalde winkans gekoppeld aan beide teams. Deze winkans is gebaseerd op vorm, positie op de ranglijst, wel of geen geblesseerde spelers en nog andere elementen. Uit al deze elementen rolt een bepaalde quotering (een bedrag dat je kan winnen per ingezette euro). Door vervolgens geld in te zetten op de uitslag van de wedstrijd, wordt jouw mogelijke winbedrag berekend.

Verschillende manieren van gokken op sportwedstrijden

Naast het gokken op de einduitslag van de wedstrijd, kan je ook in-game voorspellingen doen. Zo kun je voorspellen wie de eerste goal scoort, wie als eerst een corner tegen krijgt. Welke speler de eerste gele kaart pakt en nog meer mini elementen in een wedstrijd. Hierdoor is het voor veel mensen aantrekkelijk om snel geld te kunnen verdienen door het doen van een gokje tijdens een wedstrijd.

Casino’s sponsoren voetbalclubs

Door de opkomst van online casino’s die gokken op sportwedstrijden promoten, is er ook een grote doelgroep aan te spreken door deze casino’s. Om hun naamsbekendheid te vergroten en om meer mensen betrokken te krijgen bij het gokken op sportwedstrijden, zijn ze vaak bezig met het sponsoren van voetbalclubs.

Gokken op sportwedstrijden kan een leuke bezigheid zijn dat de spanning bij een wedstrijd kan vergroten voor de kijker. Let er altijd op dat je niet meer in zet dan je kan missen.