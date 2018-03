Suarez vol lof over aankoop: “ik bewonder wel de verantwoordelijkheid die hij op jonge leeftijd heeft genomen”

Afgelopen transferperiode legde FC Barcelona 160 miljoen euro op tafel om Philippe Coutinho los te weken bij Liverpool. Het betekende ook dat Luis Suarez herenigd werd met zijn oud-ploeggenoot. Destijds speelde de twee één seizoen met elkaar samen in het shirt van de Engelse topclub. De Uruguayaanse spits is maar wat blij dat zijn club de Braziliaanse middenvelder heeft overgenomen.

“Ik zie veel verschillen tussen de jongen die binnenkwam bij Liverpool en de speler die hij nu is. Hij is nog steeds verlegen, maar je ziet wel dat hij echt volwassen is geworden”, zegt Suarez in gesprek met Barcelona’s official magazine. “Het verbaast mij niet dat hij zich zo ontwikkeld heeft als speler, ik wist dat hij de kwaliteiten had. Hij heeft bepaalde kwaliteiten die hem een aparte status geven.”

Toen Suarez Liverpool verliet om voor Barcelona te voetballen legde de aanvaller een opmerkelijk verzoek neer bij Steven Gerrard. “Toen ik de kans kreeg om naar Barcelona te gaan, heb ik aan Steven gevraagd of hij op Coutinho wilde letten”, bekend de goalgetter. “Maar toen vertrok hij naar Los Angeles Galaxy, waardoor Philippe de verantwoordelijk moest nemen en het team op zijn schouders nam.”

“Maar ik bewonder wel de verantwoordelijkheid die hij op jonge leeftijd heeft genomen”, zegt Suárez. “Ik ben ervan overtuigd dat hij ons veel gaat geven bij Barcelona.”

