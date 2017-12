Telstar-speler heeft maar liefst drie zaakwaarnemers: “Hij is anders teruggekeerd”

Lange tijd was Gerson Rodrigues een onbekende naam in de voetbalwereld. Tot drie maanden geleden hij Luxemburg bijna naar een sensationele overwinning schoot tegen Frankrijk. Zijn inzet belandde echter tegen de paal, maar toch hield zijn land een punt over aan de ontmoeting met de grootmacht. Vanaf dat moment wisten veel voetbalkenners wie Rodrigues was.

Echter is Rodrigues sinds zijn fameuze inzet op de paal naar zijn schoenen gaan lopen. Althans dat vindt zijn trainer Mike Snoei. “We konden prima met hem werken, maar hij schiet tegen Frankrijk op de paal en vertelt me een week later dat hij ineens dezelfde zaakwaarnemer heeft als Alexandre Lacazette”, aldus zijn trainer.

Snoei hoopt dat zijn pupil gauw weer met beide voeten op de grond komt. De aanvaller, die inmiddels drie zaakwaarnemers heeft, is momenteel bankzitter bij zijn huidige club Telstar, maar dat weerhoudt zijn coach er niet van om een verwachting uit te spreken over de speler. “Ik weet zeker dat hij ooit in de Eredivisie kan spelen”, Aldus Snoei.

