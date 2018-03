Timo Werner: ‘’Ik zou graag willen spelen voor twee of drie clubs’’

Momenteel maakt Timo Werner veel indruk bij zijn club RB Leipzig. Als hij een stap hogerop gaat maken dan hoopt de aanvaller naar de Premier League te gaan. De Duitser weet al welke clubs uit de competitie zijn voorkeur hebben.

‘’Spelen in de Premier League is een droom voor mij. Ik zou graag willen spelen voor twee of drie clubs en Manchester United is een van die clubs. Maar waarschijnlijk niet in de komende paar jaar, later pas, wanneer mijn Engels een beetje beter is! Ik voel me zeer op mijn gemak bij RB Leipzig’’, aldus Werner.

‘’Manchester United en Liverpool zijn de twee teams die ik vaak gezien heb in Engeland. Zij waren de twee teams waar ik een beetje fan van ben, omdat ze zoveel geschiedenis hebben. Toen Alex Ferguson de coach was, won United alles en waren ze fantastisch’’, vervolgt Werner.

Foto: Pro Shots