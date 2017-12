Trainer deelde klap uit: “Natuurlijk was ik geschrokken”

Hij speelde samen met Robin van Persie in de jeugdopleiding van Feyenoord. Raphael Maitimo maakte zijn debuut in het professionele voetbal echter niet voor de Rotterdammers. Via NAC Breda en FC Dordrecht kwam de middenvelder echter alsnog terecht bij Feyenoord. Hij speelde hier drie jaar, maar in die drie jaar kwam hij tot nog geen twintig wedstrijden. Na zijn tijd bij Feyenoord vertrok hij in 2009 naar China. De periode staat hem nog altijd goed bij.

Maitimo noemt zijn tijd in China, bij Beijing BIT, een ‘bijzondere periode’. De middenvelder zegt dat de hiërarchie veelal heerst in China. Het is vaak een kwestie van wie de machtspositie heeft. In 2010 verliet de Indonesisch international Beijing BIT alweer. Hij ging voor een half seizoen terug naar Nederland om voor vv Capelle te spelen en sindsdien speelde hij voor verschillende clubs in Indonesië.

Toch is er één verhaal die Maitimo altijd bij zal blijven. “De coach was niet tevreden over iets en liet ons vervolgens een warming-up doen. Hij riep toen een Chinese speler bij zich en gaf hem een klap recht in zijn gezicht!” Vertelt de 21-voudig international. Of hij bang was dat dat hem ooit zou overkomen was de 33-jarige speler stellig. “Hij weet natuurlijk dat hij dat niet bij een buitenlander moet doen, want dan had hij as terug kunnen verwachten.”

Foto: Pro Shots