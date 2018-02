In augustus 2016 maakte Paul Pogba voor 105 miljoen euro de overstap van Juventus naar Manchester United. Maar de Fransman heeft nog niet iedereen kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten. Graeme Souness denkt dat een aanvallend ingestelde middenvelder naast Pogba neerzetten wel eens tot mooie dingen zou kunnen leiden.

“Pogba kan geweldige dingen bereiken, maar hij is nog mijlenver af van zelf een geweldige speler zijn. Dat onderscheid komt doordat hij er maar niet in slaagt om de verantwoordelijkheid die hoort bij het spelen als centrale middenvelder te nemen. Hij is nu 24 jaar oud en kostte 105 miljoen, maar hij begrijpt nog steeds niet wat ervoor nodig is om die positie goed in te vullen. Mourinho is duidelijk niet blij met sommige aspecten van Pogba’s spel. Misschien zorgt dat ervoor dat de boodschap eindelijk aankomt, maar ik betwijfel het’’, zegt Graeme Souness.

‘’Pogba verlaat het midden veel te gemakkelijk. Hij doet dan aanvallend iets slims, maar is niet van de partij als zijn verdediging onder druk staat. Hij speelt als een schooljongen die op het schoolplein achter een bal aanrent. United moet een betere mix krijgen om de bal in bezit te houden en de spitsen beter te bedienen. Ze hebben een vakman als Christian Eriksen bij Tottenham Hotspur nodig. Romelu Lukaku heeft wat kritiek gehad, maar hij krijgt de kansen niet op een presenteerblaadje aangeboden. Hij kan een Eriksen-type goed gebruiken. United heeft een slimme passer nodig. Juan Mata kan dat, maar hij bestrijkt niet het hele veld zoals Eriksen dat doet of zoals Mourinho verwacht van zijn spelers’’, vervolgt Graeme Souness.

Foto: Pro Shots