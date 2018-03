Verbeek weigert handdoek in de ring te gooien: “Eén collega is al bezweken onder de druk”

FC Twente staat momenteel op de zestiende plaats in de Eredivisie. Als het aan het einde van de rit nog steeds op deze plaats staat moet het play-offs gaan spelen voor lijfsbehoud. Sinds eind oktober staat Gertjan Verbeek aan het roer bij de club uit Enschede. Onder leiding van Verbeek won Twente slechts één van de afgelopen zestien competitiewedstrijden.

Met slechts één punt meer dan de nummer laatst Roda JC kan Twente nog rechtstreeks degraderen. Verbeek weigert echter op te geven. “Ik weet hoe het werkt in de voetballerij”, benadrukt Verbeek. “Maar ik heb er nog alle vertrouwen in dat we het gaan redden. Als ik dat niet zou hebben, dan moet ik naar de directie gaan en m’n contract inleveren. Dat ben ik niet van plan.”

“Een collega is al bezweken onder de druk”, aldus Verbeek. “Ik doe mijn stinkende best en ga elke dag nog met plezier naar het werk.” Overigens kwam Twente wél tot de halve finale in de beker. AZ overklaste de formatie van Verbeek volledig in de halve finale.

