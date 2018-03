Verdediger geniet in Engeland: “Elke week opnieuw zie je weer tegenstanders met een grote naam op het bord staan”

In de zomer van 2016 verruilde Mike van der Hoorn de Eredivisie in om in de Premier League te spelen. Swansea City nam de centrale verdediger voor ongeveer 2,5 miljoen euro over van Ajax. Ondanks een stroef begin is de mandekker nu een vaste waarde geworden in Wales en Van der Hoorn geniet er dagelijks van.

”Ik vind Engeland wel echt een mooie competitie”, aldus Van der Hoorn. ”De Premier League wordt elk jaar gekker en gekker. Elke week opnieuw zie je weer tegenstanders met een grote naam op het bord staan. Daar wil je zo lang mogelijk deel van uitmaken.”

Voor zijn tijd in Wales stond Van der Hoorn drie jaar onder contract bij Ajax. De Amsterdamse club nam de verdediger in 2013 over van FC Utrecht. Destijds betaalde Ajax drie miljoen euro voor de diensten van Van der Hoorn. De hoge verwachtingen maakte hij echter niet waar. De voormalig jeugdinternational heeft echter geen slecht gevoel aan zijn periode in Amsterdam overgehouden: ”Dat laatste halfjaar voelde het alsof ik alles van me had afgespeeld. Ik ben echt blij dat ik deel heb uitgemaakt van Ajax. Een schitterende club. Ik kijk er met een mooi gevoel op terug.”

