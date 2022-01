Vertrouwen in Nederlands vrouwenelftal groter dan in mannenelftal

Het Nederlands vrouwenelftal heeft veel mensen verrast op het WK in 2019. Waar het mannenelftal juist steeds meer het vertrouwen schaadde, schaarden we ons massaal achter de Oranje leeuwinnen. Opvallend genoeg zijn het vooral de mannen die zeggen meer vertrouwen te hebben in de vrouwen. Zij, die zichzelf echt beschouwen als voetbalkenners, zeggen dat het Nederlands vrouwenelftal voor een groot deel mooier voetbalt en ook technisch beter is. Een rotsvast vertrouwen in de Oranje leeuwinnen, dat was wel duidelijk. Niet alleen in 2019, maar ook anno 2022. Maar hoe is dit verschil ontstaan? Waarom zijn we plotseling het mannenelftal gaan ‘wantrouwen?’

Nederlands mannenelftal minder succesvol

Afgelopen jaar was het ook duidelijk te merken dat minder mensen vertrouwen hadden in het Nederlands mannenelftal. Zo gaven we in 2021 zo’n 45 miljoen euro minder uit aan versieringen voor het WK. Dit in tegenstelling tot ons laatste eindtoernooi in 2014. Sinds die tijd heeft het elftal dan ook maar weinig successen geboekt. Na het hoogtepunt in 2008, toen Nederland zelfs de finale wist te behalen, ontstond er een waar dieptepunt. Zo bleek Nederland in 2010 zelfs te zwak om de groepsduels te behalen en kwam het niet verder. Ook in 2016 gingen we weer niet naar het EK. Door de jaren heen heeft dit dan ook zeker het ongenoegen opgeleverd. Veel mensen missen het ‘oude’ team van 2008. Hopen nog altijd met heel hun hart dat er een goede coach komt die ‘ons’ mannenelftal weer naar succes weet te leiden. Tot die tijd hebben we echter onze hoop gevestigd op de Oranje leeuwinnen. Dé verrassing van de afgelopen jaren.

Contrast met afgelopen jaren

Toch is er niet alleen slecht nieuws voor het mannenelftal. Er is namelijk wel een verschil te zien met de afgelopen jaren. Zo dacht men voor 2019 nog dat Nederland zich voorlopig niet meer voor het EK en WK zou kwalificeren. Inmiddels denken ze hier wel anders over. Vooral de wedstrijden in 2019 hebben mensen doen geloven dat dit elftal er echt weer voor staat en er weer alles voor doet om de beste resultaten te behalen. Langzaam komt het vertrouwen dus weer terug. Op het niveau van vroeger is het echter nog niet. En de Oranje leeuwinnen weet het ook nog zeker niet te evenaren.

Meer meiden nemen voorbeeld aan de Oranje leeuwinnen

Mede door de enorme populariteit van de Oranje leeuwinnen, zien we ook dat steeds meer meiden de voorbeeld nemen aan ons vrouwenelftal. Zo melden steeds meer meisjes zich aan bij een voetbalvereniging. In vijf jaar tijd was er bij de jongeren een stijging van maar liefst 15 procent te zien. Steeds meer jonge meiden kijken voetbal en zien deze Oranje leeuwinnen als voorbeeld. Daardoor bestaat ook de kans dat er meer potentiële kanshebbers voor het vrouwenelftal zullen opstaan. Meer jonge meisjes die op een dag prof zullen worden.



Opvallend genoeg blijft het aantal jongens op voetbal nagenoeg gelijk en lijkt het soms zelfs af te nemen. Een dalende trend die nog niet direct te verklaren is.