Video: Alex Schalk maakt schaamteloze schwalbe

De Nederlandse-voetballer Alex Schalk heeft zichzelf niet populair gemaakt in Schotland. Schalk, die momenteel onder contract staat bij Ross County, maakte in het duel met Celtic namelijk een schaamteloze schwalbe en verdiende zo een strafschop. Omdat Liam Boyce het buitenkansje wist te benutten eindigde het duel in 2-2.

Celtic-manager Brendan Rodgers was niet te spreken over de actie van de kleine aanvaller. ‘’Zo erg als deze fopduik heb ik het nog nooit gezien. De verdediger is niet eens bij hem in de buurt, het was gewoon onvoorstelbaar wat hier gebeurde’’, zei Rodgers na afloop van de wedstrijd. Ross County-manager Jim McIntyre nam het daar in tegen op voor zijn speler. ‘’Alex anticipeerde op contact met de verdediger, maar hun verdediger trok zijn been terug en Alex ligt op de grond. Ik moedig spelers niet aan om dit te doen, maar Alex rekende op contact en dat contact kwam er niet’’, aldus McIntyre.

Bekijk hieronder de schwalbe van Alex Schalk:

Foto: Pro Shots