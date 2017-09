Video: Ballenjongen helpt TSG 1899 Hoffenheim aan doelpunt

Gisteravond speelde TSG 1899 Hoffenheim een thuiswedstrijd tegen Bayern München. De thuisclub wist een behoorlijke stunt uit te halen door met 2-0 te winnen. De 1-0 kwam mede tot stand door een oplettende ballenjongen. Want doordat hij de bal zo snel gaf, kon Mark Uth zijn club op voorsprong zetten.

Uiteraard was Bayern München de favoriet van de twee. Toch was het de thuisclub die de drie punten in eigen huis wist te houden. Voor rust maakte Mark Uth de 1-0, maar ook na rust was de oud-speler van onder meer sc Heerenveen trefzeker. Na voorbereidend werk van Steven Zuber wist hij namelijk zijn tweede doelpunt van de wedstrijd binnen te schieten.

Bekijk hieronder de 1-0 van Mark Uth:

Foto: Pro Shots