Video: Shane Kluivert maakt eerste doelpunt voor FC Barcelona

Shane Kluivert, het negenjarige zoontje van Patrick Kluivert, heeft in zijn eerste wedstrijd voor FC Barcelona meteen gescoord. Van afstand wist hij de bal knap raak te schieten. Het broertje van Ajax-aanvaller Justin Kluivert heeft dus meteen zijn visitekaartje afgegeven in Spanje. ‘’Dit was een speciaal moment voor me”, was de reactie van vader Patrick.

Patrick Kluivert vertrok in juni als technisch directeur bij Paris Saint-Germain, waar hij slechts een jaar werkzaam was. Vervolgens ging de oud-international werken bij sportzender BeIN Sports España. Shane Kluivert verhuisde mee naar Spanje en speelt momenteel in de jeugdopleiding van FC Barcelona.

Naast Shane Kluivert speelt er nog een voetballertje met Nederlands bloed in de jeugd van FC Barcelona. Want ook de 13-jarige Xavi Simons, zoon van voormalig profvoetballer Regillio Simons, maakt al jaren furore in de jeugdopleiding van de Spaanse topclub.

Bekijk hieronder het doelpunt van Shane Kluivert:

Foto: Pro Shots