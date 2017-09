Video: Vincent Janssen maakt eerste doelpunt voor Fenerbahçe SK

Vincent Janssen heeft vanavond zijn eerste doelpunt gemaakt voor Fenerbahçe SK. De Nederlander mocht voor het eerst in de basis beginnen bij de Turkse club en wist meteen van waarde te zijn. De aanvaller wist de namelijk bal koelbloedig achter Alanyaspor-doelman Haydar Yılmaz te werken en zijn club op voorsprong te zetten.

Fenerbahçe SK kan goed uit de startblokken en kwam dus via Vincent Janssen op een 0-1 voorsprong. In de 42ste minuut trok Emre Akbaba de stand weer gelijk, 1-1. Toch was het Fenerbahçe SK dat met een voorsprong ging rusten. Mathieu Valbuena bracht ‘De Gele Kanaries’ in de blessuretijd van de eerste helft namelijk op 1-2.

Na rust waren de bezoekers de betere en wisten de voorsprong uit te breiden. Want na 58 minuten spelen benutte Giuliano een gegeven strafschop. Lang leek het erop dat het bij 1-3 zou blijven, maar in de blessuretijd maakte Mathieu Valbuena zijn tweede doelpunt van de wedstrijd en bepaalde de eindstand op 1-4.

Bekijk hieronder het doelpunt van Vincent Janssen:

Foto: Pro Shots