Vitesse zet speler uit selectie: “Hij was net zo verbaasd als ik”

Alexander Buttner is door zijn club Vitesse niet meegenomen op trainingskamp naar Spanje. Trainer Henk Fraser zette de linksback uit de selectie omdat hij niet fit genoeg zou zijn. Voor onbepaalde tijd is hij nu terug gezet naar Jong Vitesse. Dit is zaakwaarnemer Alexksander Bursac in het verkeerde keelgat geschoten.

”Hij was net zo verbaasd als ik”, vertelt Bursac. De zaakwaarnemer is van mening dat zijn client dubbel is gestraft door hem en niet mee te nemen op trainingskamp en uit de selectie heeft gezet. “De trainer vindt dat Alex zich iet aan de afspraken heeft gehouden. De jongens zijn tien dagen vrij geweest, dan kan het dat hij iets zwaarder is dan anderen”, aldus zijn zaakwaarnemer.

Door deze gebeurtenis zou het zomaar kunnen voorkomen dat Buttner deze winter van club verwisselt. De linksback, die nog een contract heeft tot de zomer van 2019, stond in eerder stadium nog in concrete belangstelling van PSV, maar zijn zaakwaarnemer weet niet of die nog interesse hebben. Wel geeft zijn zaakwaarnemer aan dat er andere clubs zijn die daadwerkelijk concrete interesse tonen in zijn client.

