Voetbalfans in het online casino

Liefhebbers van voetbal weten dat ze nooit genoeg kunnen krijgen van voetbal. Ze lezen eerst de nieuwberichten op social media en voetbalsites, kijken dan de wedstrijd, spelen mogelijk nog een potje FIFA en de volgende dag herhaalt dit patroon zich. Ook in de honderden online goksites die op het internet bereikbaar zijn kom je als voetbalfan aan je trekken. De creatieve geesten in de ontwikkelteams hebben de fantasie de vrije loop gelaten. De uitkomst zijn een aantal originele casinospellen in het thema van het voetbal.

Thematische voetbalslots

Slots, ook wel gokautomaten of videoautomaten genoemd, zijn er in allerlei hoedanigheden. De tijd van drie rollen met BAR en 7 symbolen ligt allang achter ons. Vaak heeft een ontwikkelaar een aantal speciale features die je bij geen enkele andere ontwikkelaar tegenkomt. Tussen de slots zitten er een aantal met honderden winlijnen, onmogelijke combinaties of met bonusspellen in interactieve videovorm. Je kunt het tegenwoordig zo gek niet meer bedenken.



Een bekende thematische voetbalslot is Football Champions Cup van Netent. Daarin kun je als gewoonlijk combinaties met de Tien tot en met Aas maken, maar spannend begint het past te worden bij drie bonussymbolen. De bonusronde bestaat uit een penalty shootout. De ene keer selecteer je één van de vier hoeken van de goal om te schieten, terwijl je de andere keer een hoek met de keeper kiest om naar te duiken. Andere bekende voetbalslots zijn Shoot! van Microgaming en Football Rules van Playtech.

Live Football Studio

In het live casino van Evolution Gaming vind je de unieke spelvariant Football Studio Live. Alle spellen in dit deel van het casino zijn levensecht met een host, presentator of dealer in beeld. Live Football Studio is eigenlijk een kaartspel. In het kaartspel zijn er twee teams. Beide teams zijn afkomstig uit een werkelijke voetbalwedstrijd die op korte termijn op het programma staat. Alles komt voorbij, van de toppers in de Premier League tot aan de onderste regionen van de Serie A.



Een voetbalveld met twee helften fungeert als speeltafel. Links is bijvoorbeeld Manchester United en rechts Tottenham Hotspur. Je zet in op Manchester of op de Spurs voor een payout van 1 op 1. Een gelijkspel levert een payout 11 op 1 op. De commentator deelt op beide helften een kaart en de hoogste kaart wint.

Virtual Sports

De Virtual Sports zijn afgeleid van Fantasy Sports dat in de Verenigde Staten grote bekendheid geniet. Deze zijn geïnspireerd op echte sportcompetities en – toernooien. Het zijn virtuele spellen waarbij de software bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd simuleert. Daarmee ligt het tussen sportweddenschappen en casino in. Bovendien heeft het raakvlakken met de videogame Football Manager.



Ondanks dat de virtuele voetbalwedstrijden bepaalde regels volgen, zullen liefhebbers van het voetbalspelletjes deze regels snel snappen. Met de kennis en ervaring snappen ze snel welke factoren tot hogere of lagere uitbetalingen kunnen leiden. Doordat het om fictieve wedstrijden gaat zijn er ook meer mogelijkheden om weddenschappen te plaatsen, zonder het risico op matchfixing.