Voetballers staan ​​ook bekend om hun poker vaardigheden.

Hoewel voetballers, net als andere beroemdheden, vaak wel van een gokje houden, lijken voetballers toch vaak ook aangetrokken tot een casino spel in het bijzonder: poker.

Misschien omdat het een eigenlijk het enige spel is waarbij je de uitkomst nog enigszins in de hand hebt en tactiek een belangrijke rol speelt? Hier de top drie van bekendste voetballers die tijdens of na hun carrière aan de pokertafel te vinden waren.

1. Ronaldo Luís Nazário de Lima

Hoewel al ruim 10 jaar met pensioen, kent iedereen deze legende nog wel, maar misschien iets minder mensen weten dat hij na zijn voetbalcarrière ook nog een verdienstelijk pokerspeler is geworden. In 2013 werd hij lid van PokerStars’ ‘team SportStars’ waar ook andere sport grootheden als de tennisser Rafael Nadal en hockeyster Fatima Moreira de Melo deel van uit maakten. Hoewel sommigen, zoals Nadal, het vooral voor het ambassadeursschap en promotie werk deden, nam Ronaldo het spel een stuk serieuzer. Zo serieus zelfs dat hij volgens de overlevering poker aan het spelen was op het moment dat die andere Ronaldo voor de derde keer de Ballon d’Or kreeg uitgereikt.

2. Christiano Ronaldo

Zoals gezegd werd ook deze Ronaldo door PokerStars gestrikt als lid van hun promotie team, in mei 2015 tekende hij op hetzelfde moment als Neymar Jr. als ambassadeur. Hoewel Ronaldo het spel pas na zijn voetbal carriere oppakte, was Cristiano Ronaldo naar eigen zeggen al jaren een behendig speler. “Although football is my world, poker has always been my game.” is een quote die aan hem toegeschreven wordt.



Het bekendste moment uit zijn tijd bij team SportStars is toen hij in 2016 tegenover Aaron Paul (bekend van zijn rol als Jesse Pinkman in Breaking Bad) kwam te zitten. Hoewel Aaron als favoriet gold, wiest Cristiane te winnen in wat nog steeds als een van de spannendste poker duels geld.

3. Neymar Jr.

De enige die op dit moment nog publiekelijk aan PokerStars verbonden is en dit jaar zelf als eerste is verkozen tot “cultureel ambassadeur” is Neymar Juniór die naar eigen zeggen na zijn voetbalcarrière de ambitie heeft om eindelijk van pokertoernooi naar pokertoernooi te reizen, iets waar hij op dit moment de tijd nog niet voor heeft. Tsja, je zal toch al bijna medelijden krijgen met deze duurste speler ooit…

Royston Drenthe

Om het lijstje toch nog een beetje Nederlands te houden, kunnen we er niet omheen om Royston Drenthe te noemen. Hoewel nog niet volledig gepensioneerd, hij stopte in 2016 al eens, lijkt aan zijn carrière na dit seizoen bij Racing Murcia toch een definitief einde te gaan kopen. Tijdens zijn eerdere stop in 2016 heeft hij een tijd lang veel live-toernooien in Las Vegas gespeeld en iets recenter, in 2019 heeft hij nog een aantal professionele toernooien gespeeld, zoals het prestigieuze EPT in Monte Carlo en de Rotterdam Poker Series waar hij nog als tweede wist te eindigen.