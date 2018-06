Voormalig toptalent pakt voetbal weer op: “We kwamen bij elkaar en zijn om de tafel gaan zitten”

Afgelopen seizoen degradeerde Sparta Rotterdam uit de Eredivisie. De Rotterdammers zullen minstens één seizoen moeten doorbrengen in de Jupiler League. Om zo snel mogelijk te promoveren willen trainer Henk Fraser en technisch directeur Henk van Stee gebruik maken van een wel heel verrassende speler.

In de voorbereiding sluit namelijk Royston Drenthe aan bij Sparta. “We kwamen bij elkaar en zijn om de tafel gaan zitten. Zij weten in welke fase ik ben beland in mijn leven. Ik ben in een bloei en ben open minded. We hebben afgesproken om aan het begin van het seizoen bij elkaar te komen en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen”, vertelt Drente. “We staan er allebei open in en het moet een win-win-situatie zijn voor beide partijen. Dat is waarom ik hier ben en train met Sparta.”

“De kwaliteiten zijn er nog wel. Maar ik denk niet dat ik nog die jongen ben die een mannetje kan passeren, terugkom en vervolgens weer iemand passeer. Dat houdt op een gegeven moment op. Dat heeft te maken met slijtage en een bepaalde leeftijd. Maar dat de kwaliteiten er nog zijn, daar durf ik wel over te bluffen”, aldus Drenthe, die niet weet of hij nog iets heeft toe te voegen aan Sparta. “Dat is uiteindelijk aan de trainer om te beslissen.”

Foto: Pro Shots