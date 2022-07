Vooruitblik WK 2022

Het is momenteel even stil in voetballand. Het Eredivisieseizoen is afgelopen en de finales van de bekende internationale toernooien zitten erop. Lang hoef je niet zonder te doen: in augustus gaat de Eredivisie bijvoorbeeld alweer van start. Dat is niet het enige om naar uit te kijken, aan het eind van het jaar staat er namelijk een WK op de planning. Een mooi moment om hier alvast naar vooruit te blikken.

Wat, waar en wanneer?

Het WK vindt dit jaar plaats in Qatar en is daarmee de allereerste editie in het Midden- Oosten. Het is de 22 ste editie van het vierjaarlijkse toernooi. Op 21 november om 11.00 (Nederlandse tijd) wordt er afgetrapt in de openingswedstrijd tussen Senegal en Nederland. De finale staat op 18 december om 16.00 (Nederlandse tijd) op de planning.





Wat is er anders?

Nog voor er één wedstrijd is gespeeld, is één ding al zeker: dit WK is anders dan andere edities. Het belangrijkste verschil is dat het toernooi in de winter plaatsvindt en niet in de zomer. Dit komt door de weersomstandigheden in het gastland: volgens het EWmagazine.nl kent Qatar in juni en juli temperaturen rond de 40 graden Celsius. Geen pretje om daarin lekker een balletje te trappen, dus besloten de FIFA en voetbalbonden het WK naar de winter te verplaatsen. Het is dan rond de 25 graden Celsius.

De poule van Nederland

Nederland zit in poule A met gastland Qatar, Senegal en Ecuador. NOS.nl noemt dit een zeer gunstige loting voor Oranje, zeker omdat het zwak geachte gastland tot het rijtje behoort. Voor Qatar is dit de eerste deelname aan een WK, voor Senegal de derde en voor Ecuador de vierde. Ter vergelijking: voor Nederland is dit het elfde WK. Mocht Nederland zoals verwacht groepswinnaar worden, dan spelen ze in de achtste finales tegen de nummer twee van poule B. Deze bestaat uit Engeland, Iran, de Verenigde Staten en de winnaar van de wedstrijd tussen Oekraïne en Wales, die zondag wordt gespeeld. Wordt Oranje tweede, dan spelen ze tegen de nummer één van die groep.

Wie gaat er winnen?

De grote is vraag is natuurlijk: welk land gaat er met de eindwinst vandoor? Dat blijft uiteraard afwachten – het zou niet de eerste keer zijn dat een underdog onverwachts schittert. Wel zijn er altijd favorieten. Een goede manier om erachter te komen wie er als kanshebbers worden beschouwd is door te kijken wat de bookmakers erover zeggen. Volgens bookmaker bet777.be is Brazilië de favoriet voor de eindtitel met winstkansen van 5.50, gevolgd door titelverdediger Frankrijk (7.00) en Engeland (7.00). Nederland krijgt winstkansen van 13.00 toebedeeld.

Spannend wordt het hoe dan ook

Nog eventjes geduld en dan barst de Oranjegekte weer los. Het wordt een ander toernooi dan anders, maar de spanning zal er niet minder om zijn. Wie weet sleept het Nederlands elftal dit keer voor het allereerst het goud in de wacht op een WK!