Momenteel is Dirk Kuyt al weer een tijdje gestopt met voetballen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst denkt nog vaak terug aan de tijd dat hij samenwerkte met Kuyt. Deze tijd was niet altijd even makkelijk, aangezien ‘Gio’ zijn aanvoerder wel eens moest passeren.

‘’Het is vaak gegaan over mijn band met Dirk, zeker in het kampioensjaar. Het was een fantastisch jaar voor mij als trainer, maar ook moeilijk omdat je mensen in de selectie moet teleurstellen. Dat heb ik een aantal keer met Dirk moeten doen. Dat was wel moeilijk, omdat je natuurlijk een verleden hebt met elkaar en elkaar goed kent. Dirk sprak daarover natuurlijk zijn teleurstelling uit. En dat moet ook. Maar uiteindelijk ben je als coach verantwoordelijk voor je hele team’’, zegt Van Bronckhorst.

‘’Ik wist wel dat hij over het einde van zijn loopbaan aan het nadenken was. Maar ik heb daar geen stem in gehad. Ik vind het heel belangrijk dat je een speler niet stuurt, dat je een speler echt zijn gevoel laat spreken. Daarom heb ik er bewust niet met Dirk over gesproken’’, vervolgt de trainer van Feyenoord.

Foto: Pro Shots