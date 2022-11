Het begint langzaam tijd te worden om de afstreepkalender erbij te pakken en af te gaan tellen naar één van de grootste sportevenementen van het jaar 2022, het Wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar! De eerste uitnodigingen voor deelname aan een voetbalpoule op het werk, in de kroeg of met vrienden kan je binnenkort verwachten en dan rijst automatisch de vraag op: Welk land gaat er winnen?

Niet alleen voor de spelers en fans wordt het spannend, ook voor de grote T-shirt sponsoren van het WK breken er zenuwslopende tijden aan. Net als bij het clubvoetbal, hebben de verschillende landenteams ook shirt sponsoren. De grote namen prijken op de prachtige tenues van spelers en staf dit WK. Dit plekje op het shirt hebben ze natuurlijk niet gratis gekregen als een gunst, nee daar wordt grof geld voor betaald! Het goede nieuws voor deze sponsoren is dat het ook heel veel geld en klandizie en naamsbekendheid oplevert. Je kan je voorstellen dat hoe verder een land komt, hoe meer het team en sponsor in beeld komt. De grote vraag is dan ook: Welke T-shirt sponsor heeft de grootste kans om wereldkampioen te worden? Daar gaan we hieronder eens op inzoomen!

Welke belangen hebben T-shirt sponsoren bij een WK?

Voordat we verder inzoomen op de grote jongens in de T-shirt sponsor wereld, is het goed om te weten om welke belangen het gaat. Het afgelopen WK voetbal 2018 in Rusland werd volgens de FIFA het best bekeken toernooi ooit. Per wedstrijd keken er gemiddeld 191 miljoen kijkers en de finale werd door meer dan een miljard mensen bekeken. In totaal bekeken zo’n 3,5 miljard mensen op tv, in het stadion of via internet het toernooi. Dat is meer dan de helft van de gehele wereldbevolking. Je hoeft geen ster in economie of marketing te zijn, om te snappen dat dit een geweldig platform is voor sponsoren en dat dit soort toernooien cruciaal zijn!

Nike, Adidas, Puma en de rest!

Tijdens het komende WK voetbal gaan er 32 landenteams de strijd aan met elkaar. Dit zijn 32 verschillende tenues, met een prominente plek op de shirts voor de sponsoren, die door de gehele selectie en staf van het desbetreffende land met trots gedragen gaan worden. Bij het WK 2018 was het qua aantal landen dat gesponsord werd door Nike (10 landen), Adidas (8 Landen), Puma (8 landen) en een aantal eenlingen (6 landen) nog relatief ‘eerlijk’ verdeeld. Qua aantallen lijkt Nike met 13 landen dit aankomende WK een forse slag te kunnen slaan. Adidas verschijnt komend toernooi op 7 verschillende landen tenues, Puma zul je zien bij 6 landen en er zijn 6 landen die met elk een unieke sponsor gaan aantreden. Vooral Adidas zal extra balen dat landen uit hun ‘stal’ als Zweden, Colombia, Algerije en nota bene de huidige Europees Kampioen Italië, het niet is gelukt zich te plaatsen.

Messi vs Ronaldo

Stel, je zou een elftal mogen samenstellen van spelers die Nike dragen en een elftal die Adidas draagt komend WK, dan krijg je toch lijstjes om van te smullen! Laten we als voorbeeld de aanvalslinie nemen. Nike kan beschikken over spitsen als Ronaldo, Mbappé, Neymar of Harry Kane. Adidas zou echter niet veel onderdoen qua voorste linie met spelers als Messi, Lukaku, De Bruyne of Leroy Sané. Per linie kan je vergelijkbare namen opstellen. Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Nike by far de grootste kweekvijver heeft om uit te putten, maar dat is niet gek met zoveel landen die door hun worden gesponsord.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst!

Als we kijken naar de winnaars van het WK voetbal door de jaren heen per sponsor, dan is verrassend genoeg Adidas de T-shirt sponsor met de beste score. Welgeteld 11 keer won een land met het logo van Adidas op het tenue. Nike lukte dit tot nu toe 8 keer en ook Puma lukte het al twee keer. Alle eindwinnaars zijn er komend toernooi bij, behalve Italië. Dit zet bovenstaande cijfers gelijk in een ander daglicht, want Italië dat gesponsord wordt door Adidas, won 4 keer het WK voetbal. Reken je Italië voor het gemak niet mee, dan wordt het 8 zeges voor Nike tegen 7 van Adidas. Het mooie aan voetbal is dat er altijd ruimte is voor verrassingen en dat het verleden geen garantie biedt voor komend toernooi!

Nike op Pole Position

Al met al kunnen we stellen dat Nike zijn zaakjes goed op orde lijkt te hebben voor komend WK. Met kanshebbers Brazilië, Frankrijk, Engeland, Portugal en niet te vergeten Nederland, lijken ze goede papieren te hebben om de eindwinnaar af te leveren. Naaste concurrent Adidas heeft toch ook goede troeven in handen met Argentinië, Duitsland en België. Puma zal het moeten hebben van uitschieters en verrassingen met landen als bijvoorbeeld Ghana, Servië en Zwitserland. De overige eenling sponsoren mogen hopen op een wonder, dit gaat om landen zoals Qatar, Iran of Kameroen. Alles samenvattend kan je er niet omheen dat Nike op Pole Position ligt om wereldkampioen onder de T-shirt sponsoren te worden. Of wordt het toch een verrassing?



Dit artikel is gemaakt door voetbaluitslagen.com.