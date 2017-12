Wenger: ‘’Al deze mensen hebben zaakwaarnemers die met iedereen kunnen praten’’

Volgens diverse media staat Mesut Özil in de belangstelling van FC Barcelona. De kans is aanwezig dat de Duitser in januari een voorcontract tekent bij de Spaanse grootmacht. Ook Alexis Sánchez kan wordt in verband gebracht met een vertrek bij ‘The Gunners’. Ondanks de speculaties maakt trainer Wenger zich niet druk.

‘’Wat voor controle kan ik hebben over die speculatie? Al deze mensen hebben zaakwaarnemers die met iedereen kunnen praten. Dat stoort mensen niet, dat gebeurt gedurende hun hele carrière. Ik maak me geen zorgen. Ik maak me meer zorgen over de teamprestatie’’, aldus Wenger.

‘’Özil en Alexis worden geprezen wanneer het team het goed doet vanwege hen en waar wanneer het team het niet goed doet, krijgen ze meer kritiek. Ik ben meer bezorgd dat de teamprestaties sterke prestaties zijn’’, vervolgt Wenger.

Foto: Pro Shots