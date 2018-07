Wesley Hoedt: ‘’De hele situatie met Virgil gaf blijkbaar toch wat onrust’’

Vorige zomer maakte Wesley Hoedt voor 16,4 miljoen euro de overstap van Lazio Roma naar FC Southampton. De verdediger had zich zijn nieuwe werkgever echter iets anders voorgesteld, maar het liep allemaal anders dan gedacht.

‘’Kort nadat ik bij Southampton was gekomen, bleek dat er een aantal zaken anders lag dan ze aan mij hadden verteld. Het eerste issue dat zich voordeed, was de situatie rond Virgil van Dijk. Toen ik met de club sprak, was het plan dat we samen in het centrum zouden gaan spelen. Maar Virgil speelde als linker centrale verdediger en ik doe dat normaal gesproken ook’’, zegt de verdediger.

‘’Over die situatie ben ik heel open en direct geweest naar de club, ze hebben later ook aangegeven dat het niet helemaal juist is gegaan. Ik was juist bij Lazio vertrokken om ergens alles te spelen en dan kom je in zo’n situatie… De hele situatie met Virgil gaf blijkbaar toch wat onrust in de groep en bij de club, wat toch wellicht doorwerkte bij de eerste wedstrijden in de competitie. Ik had daar geen rekening mee gehouden als nieuweling, aangezien ik net bij de club was gekomen’’, vervolgt Hoedt.

Foto: Pro Shots