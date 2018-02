Winteraankoop gelooft in overwinning Champions League: “We hebben de capaciteiten”

Afgelopen winter kwam Lucas Moura over van Paris Saint-Germain naar Tottenham Hotspur. De vleugelspeler zat in Frankrijk op een zijspoor en wilde weer aan spelen toekomen. Tottenham bood uitkomst. De Engelse topclub legde zo’n 29 miljoen euro op tafel om de aanvaller over te nemen.

Het is voor een speler te moeilijk als je niet aan spelen toekomt”, stelt de Braziliaan. “We willen altijd op het veld staan om te spelen, maar in dit geval heb ik geprobeerd om positief te blijven.” Op de vraag of zijn nieuwe club ver kan komen in de Champions League is de Braziliaans international stellig: “Waarom kunnen we niet de Champions League winnen? Het is het zwaarste toernooi, maar we hebben de capaciteiten om te winnen.”

Lucas wil zich in ieder geval bewijzen in het shirt van Tottenham. “Iedere speler wil prijzen winnen en geschiedenis schrijven”, aldus Lucas. “Ik ben hier om geschiedenis te schrijven en ik denk dat we kunnen dromen van de Champions League.”

Foto: Pro shots