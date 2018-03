Wöber: ‘’Om zo’n status te bereiken, moet er nog een hoop gebeuren’’

Afgelopen zomer stapte Maximilian Wöber voor 7,5 miljoen euro over van SK Rapid Wien naar Ajax, maar tevreden is de verdediger nog lang niet. Zijn doel is om een speler te worden waar de jeugd een voorbeeld aan neemt.

‘’Als kind kon ik me ook optrekken aan volwassen spelers. Xabi Alonso was altijd mijn grote voorbeeld. Hij was de god van de crosspass. Prachtig om hem te zien spelen. Hij was écht een groot voorbeeld op voetbalgebied. Ik hoop dat ik ook ooit een heldenrol mag vervullen, op welke manier ook. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Maar hé, ik maak me geen illusies. Om zo’n status te bereiken, moet er nog een hoop gebeuren’’, zegt de verdediger.

‘’Toen Matthew McConaughey in 2014 een Oscar won, zei hij in zijn speech: ‘Mijn held ben ik zelf over 10 jaar.’ Dat is wat mij betreft de beste manier om naar jezelf en je ambities te kijken. Nooit tevreden zijn. Waar ik ben over 10 jaar? Dan ben ik 30 en hoop ik nog te voetballen. En anders ben ik wellicht bezig met een carrière als trainer of ben ik aan een studie begonnen. Een gezin zou ik tegen die tijd ook graag willen en een hond lijkt me ook wel wat’’, vervolgt Wöber.

Foto: Pro Shots