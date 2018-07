“Zal er staan als Ten Hag mij nodig heeft”

Ajax verzekerde zich deze zomer van de diensten van Dusan Tadic. De Servier komt voor een bedrag van maximaal 13,7 miljoen euro over van Southampton. Afgelopen maandag liet Tadic zijn gezicht zien op het trainingsveld van Ajax.

“Ajax behoort tot de tien grootste clubs van de wereld. Iedereen kent Ajax. Ik ben al sinds mijn jeugd supporter. Ik krijg kippenvel als ik denk aan alle grote spelers denk die hier hebben gespeeld. Je kan de shirts van de club ook overal krijgen”, reageert Tadic op zijn transfer.

“Ik heb drie weken vakantie gehad. Ik had dat nodig. Ik was moe en leeg na een seizoen zonder winterstop en een WK. Ik ben nu vijftig procent, maar zal er staan als de coach mij nodig heeft.” De kans om deel te nemen aan de Champions League was voor Tadic, die hiervoor enkel in de Europa League uitkwam, een van de redenen om voor Ajax te kiezen: “Champions League spelen, kampioen worden en jonge spelers beter maken. Dat zijn hier mijn doelen”, sluit hij af.

Foto: Pro Shots