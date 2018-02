Zinédine Zidane: ‘’We weten dat er iets gaat gebeuren als hij de bal krijgt’’

Real Madrid is momenteel niet aan haar beste seizoen bezig. Ondanks dat het kampioenschap er niet meer in lijkt te zitten, hoopt trainer Zinédine Zidane er toch nog een geslaagd seizoen van te maken. Volgens de oefenmeester is Cristiano Ronaldo een speler die het team naar een ander niveau moet kunnen tillen.

‘’We vragen altijd meer van Cristiano, aangezien hij het referentiepunt van dit team is. Als een wedstrijd is afgelopen, kunnen mensen altijd zeggen dat Cristiano meer had kunnen doen. Ik ben blij met hem, net als ik dat ben met de rest. De moeilijke momenten horen er nu eenmaal bij’’, zegt Zidane.

Naast Ronaldo hoopt Zidane dat de vaak geblesseerde Gareth Bale weer een meerwaarde kan worden voor Real Madrid. “Het is belangrijk dat hij die consistentie weer krijgt, dat hij in het team zit en iedere dag mee kan trainen met zijn ploeggenoten. Nog belangrijker is dat hij weer wedstrijdritme opdoet. Als hij goed speelt en goed herstelt, met alles wat hij het team kan brengen is hij een andere speler. Simpel gezegd, als hij op zijn best is, is hij de speler die het verschil maakt. Hij heeft onlangs een paar doelpunten gemaakt en we weten dat er iets gaat gebeuren als hij de bal krijgt.”

Foto: Pro Shots