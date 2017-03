Zlatan Ibrahimović denkt na over contractverlening

Zlatan Ibrahimović is momenteel in gesprek met Manchester United over zijn contract. Het contract van de Zweedse spits loopt komende zomer af, maar er ligt een optie voor nog een seizoen. Ibrahimović steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag nog een grote prijs wil winnen met ‘The Red Devils’. Daarnaast heeft de spits het naar zijn zin in Manchester en denkt dus na over een contractverlenging.

De afgelopen tijd werd Ibrahimović in verband gebracht met een overstap naar onder andere LA Galaxy, maar de Zweed is erg te spreken over zijn huidige club. “Het is één van de grootste clubs ter wereld, met een geweldige coach”, aldus Ibrahimović. Momenteel is de spits aan een goed seizoen bezig bij Manchester United. Hij scoorde dit seizoen namelijk al 26 keer in 41 wedstrijden voor United.

Foto: Pro Shots