Felle kritiek op topaankoop: “Het team draait slecht sinds hij bij Arsenal zit”

In de zomer van 2016 telde Arsenal 45 miljoen neer om Granit Xhaka over te nemen van Borussia Mönchengladbach. De middenvelder heeft echter moeite zich staande te houden in de Premier League en de achterban is niet tevreden met de prestaties van de Zwitser. Stéphane Henchoz kan zich vinden in het feit dat Xhaka zich niet kan onderscheiden in Engeland.

“Ten eerste moet wel worden opgemerkt dat de Engelse pers erg wreed kan zijn. Ten tweede hoort Arsenal, wat betreft de grote van de fan base samen met Liverpool en Manchester United bij de belangrijkste clubs van Engeland, waardoor er erg kritisch wordt gekeken”, aldus Henchoz.

“Wat Granits prestaties betreft, die zijn niet goed. Het team draait slecht sinds hij bij Arsenal zit. Ik wil niet zeggen dat het alleen zijn fout is, maar Arsène Wenger heeft hem gehaald en laat hem altijd spelen. Daardoor is er zoveel kritiek voor Wenger en Granit”, gaat Henchoz, die denkt dat er grote verschillen bestaan tussen de Engelse competitie en de Duitse competitie, verder. “Zeker! Het Engelse voetbal gaat extreem snel.”

“Dat past niet bij Granit”, zegt Henchoz over het snelle spel in Engeland. “Zijn sterke punten zijn zijn precieze passes en zijn schot, maar zeker niet zijn snelheid.” Henchoz is echter niet van mening dat de tegenvallende vorm van Xhaka per se zijn weerslag hoeft te hebben op zijn spel bij de Zwitserse nationale ploeg: “Dat is moeilijk te zeggen. Het zou voor zijn zelfvertrouwen natuurlijk beter zijn als hij slaagt bij Arsenal.”

