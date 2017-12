Ajacied in de belangstelling van RB Leipzig

De kans is aanwezig dat Amin Younes komende winter terugkeert naar de Bundesliga. De Duitser wordt in verband gebracht met RB Leipzig. Naast de Duitse club zou ook Torino de vijfvoudig international over willen nemen.

Mocht het tot een overgang komen, dan mag ook Borussia Mönchengladbach een mooie bonus bijschrijven. De Duitse club heeft in 2015 een doorverkoopclausule laten opnemen en Bild meldt dat het om twintig procent gaat. Ook gaat er nog geld naar de clubs waar hij zijn jeugdopleiding genoot en de zaakwaarnemer.

Younes brak in 2012 door bij Borussia Mönchengladbach. In het seizoen 2014-2015 werd hij verhuurd aan 1. FC Kaiserslautern, waarmee hij in de 2. Bundesliga speelde. In juli 2015 stapte hij over naar Ajax en daar staat hij momenteel nog steeds onder contract. De kans is dus aanwezig dat hij binnenkort weer terugkeert in Duitsland.

