Ajacied kan overstap maken naar Turkse topclub

De kans is aanwezig dat Mitchell Dijks zijn club Ajax gaat verlaten voor Galatasaray. Sinds de komst van Maximilian Wöber lijkt Dijks overbodig te zijn en kan nauwelijks rekenen op een basisplek. Bij de Turkse club kan de verdediger zijn carrière nieuw leven inblazen.

Galatasaray is niet de enige club die interesse heeft in de verdediger van Ajax. Ook Sporting Portugal zou Dijks graag toe willen voegen aan de selectie. ‘’De interesse kan ik bevestigen noch ontkennen. Er is op dit moment veel belangstelling voor Mitchell, maar het is nu niet handig om op namen in te gaan’’, zei Dick van Burik, de zaakwaarnemer van Dijks, over de Portugese interesse.

Dijks maakte op jonge leeftijd de overstap van FC Volendam naar Ajax. Bij de club uit Amsterdam maakte hij in 2012 zijn debuut. Eén seizoen later werd hij verhuurd aan sc Heerenveen. In augustus 2014 verliet hij Ajax definitief en tekende een contract bij Willem II. Sinds juli 2015 staat hij weer onder contract bij Ajax, dat hem een half jaar aan Norwich City verhuurde.

