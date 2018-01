Ajax-talent kan naar Barcelona en Real Madrid

Momenteel zijn er veel talenten bij Ajax die goed bezig zijn en vanzelfsprekend is er dus veel interesse van grote clubs. Zo zou Frenkie de Jong momenteel in gesprek zijn met Barcelona en Real Madrid. De middenvelder heeft echter net een nieuw contract gezet onder een nieuw contract bij Ajax.

Naast de Spaanse clubs is ook Manchester City geïnteresseerd in De Jong. Volgens El Gol Digital is Barcelona de club die de beste papieren heeft om De Jong los te weken bij Ajax. Want Real Madrid wil namelijk nog even de kat uit de boom kijken en komende zomer kijken of De Jong een versterking kan zijn voor ‘De Koninklijke’.

Frenkie de Jong is niet de enige speler die door de twee Spaanse grootmachten werd gevolgd. Zo zou ook Kasper Dolberg bekeken zijn door scouts van de twee clubs. Maar Dolberg overtuigde niet voldoende en dus hebben de clubs niet echt geprobeerd om de Deen in te lijven.

Foto: Pro Shots