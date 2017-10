Arsenal-aanvaller moet weg vrijmaken voor Antonio Candreva

Antonio Candreva staat al enige tijd in belangstelling van Chelsea. Echter wil zijn club Internazionale niet af van de Italiaan zonder dat er een vervanger is aangetrokken. In de zoektocht naar een vervanger voor Candreva is de Italiaanse club uitgekomen bij Theo Walcott. De aanvaller van Arsenal heeft nog een contract voor twee jaar bij zijn club en zou langzaam kijken naar een andere uitdaging.

Walcott staat al sinds 2006 onder contract bij Arsenal. Destijds nam de Londense club hem over van Southampton waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot. De 38-voudig international van Engeland heeft zich nooit tot vaste basisspeler weten op te werken in het team van Arsene Wenger, waardoor hij opzoek is naar een club die hem wél die gewilde basisplek kan bieden.

Afgelopen transferperiode was al sprake van de interesse van Chelsea in Candreva. Echter kwam het toen niet van een transfer. Trainer Antonio Conte heeft zijn landgenoot nog niet uit zijn hoofd gezet en wil in de winter weer een poging doen om de vleugelaanvaller over te nemen.

Foto: Pro Shots