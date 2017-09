Arsenal-ster kan overstap maken naar Real Madrid

Arsenal-aanvaller Alexis Sánchez kan de overstap maken naar Real Madrid. De Chileen staat in belangstelling van veel grote clubs, maar speelt momenteel nog steeds bij ‘The Gunners’. Aangezien het contract van de aanvaller komende zomer afloopt, doet Real Madrid nu al een poging om hem in te lijven.

Afgelopen zomer waren ook al veel clubs in de race voor de handtekening van Sánchez. Onder meer Bayern München en Real Madrid wilden de aanvaller graag aan de selectie toevoegen. Het had niet veel gescheeld of Sánchez was momenteel speler van Manchester City. Echter ketste een last minute transfer naar ‘The Citizens’ af.

Foto: Pro Shots