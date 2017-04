Arsenal heeft vervangers Čech op het oog

Jordan Pickford en Ederson Moraes hebben de interesse van Arsenal gewekt. De Engelsman staat sinds dit seizoen vast onder de lat bij Sunderland, nadat de club hem verschillende keren had uitgeleend. De Portugees staat sinds vorig seizoen onder contract van SL Benfica, dat hem overnam van Rio Ave. Beide doelmannen maken veel indruk, ondanks hun jonge leeftijden.

Eerste doelman Petr Čech begint op leeftijd te raken en David Ospina heeft er genoeg van om tweede keus te zijn bij the Gunners. Arsenal heeft de Poolse Doelman Wojciech Szczęsny op huurbasis gestald bij AS Roma. Of de Pool daar genoeg indruk heeft gemaakt om eerste doelman te worden bij the Gunners is niet duidelijk, maar Szczęsny is altijd nog maar 27 jaar, dus heeft nog flink wat jaren te gaan.