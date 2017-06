Atletico-aanvaller in belangstelling van Bayern München en Arsenal

Bayern München en Arsenal hebben beide interesse in Yannick Carrasco. De vleugelaanvaller maakt als een aantal seizoen indruk in het tenue van Atletico Madrid en dit leidde dus tot interesse van de Duitse en Engelse topclub. Beide clubs zijn opzoek naar creativiteit op de vleugels. Bayern München neemt hoogstwaarschijnlijk afscheid van Douglas Costa en Arsenal kan wel wat creativiteit gebruiken.

Of Carrasco een transfer naar Arsenal als een stap hogerop is niet duidelijk. Niet veel zien Arsenal als een grotere club dan Atletico én in Londen zal hij minimaal één seizoen niet in de Champions League kunnen acteren. Echter is het bij Bayern hoogst onzeker of je aan speeltijd komt. Met de aanwezigheid van Arjen Robben en Franck Ribery zijn de vleugels al zeer goed bedekt.

