Aubameyang kan wel heel opvallende transfer maken

Pierre-Emerick Aubameyang staat voor een wel heel opvallende transfer. De vervanger van Ronald Koeman bij Everton Sam Allardyce wil de Gabonese goalgetter overnemen van Borussia Dortmund. De Engelse oefenmeester wil een eerste bod van 60 miljoen uitbrengen op de sterspeler van de Duitse topclub.

Of Borussia genoegen neemt met het bod van Everton lijkt niet waarschijnlijk. De spits is in de huidige tijd veel meer waard dan de 60 miljoen die Allardyce wil betalen. Wat het tweede bod van Everton zou kunnen bedragen is niet duidelijk, maar het zal in ieder geval een stuk hoger moeten liggen dan de huidige 60 miljoen die de Engelsen nu overhebben.

Foto: Pro Shots