Barcelona-middenvelder kan pikante overstap naar Real maken

Nadat hij afgelopen zomer het EK wist te winnen met Portugal plukte FC Barcelona André Gomes voor 35 miljoen euro weg bij Valencia. De middenvelder heeft nog geen indruk weten te maken bij Barcelona en de geruchten over een eventueel vertrek klinken al. Het Spaanse medium Don Balon meldt zelfs dat aartsrivaal Gomes zou willen overnemen van de zomer.

Real Madrid is al tijden op zoek naar een nieuwe middenvelder en zou dus in de zoektocht zijn uitgekomen bij Gomes. De Portugees heeft vorig seizoen bewezen één van de beste middenvelders van La Liga te zijn. Real Madrid zou ervan overtuigd zijn dat Gomes dit niet verleerd is. Krijgen we van de zomer na Ronaldo, Luis Figo en Saviola een nieuwe speler die Barcelona verlaat voor Real Madrid?

Foto: Pro Shots