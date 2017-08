Barcelona richt vizier op alternatief

Barcelona lijkt de strijd om Philippe Coutinho op te geven. De Catalanen willen de Brazliaan graag toevoegen aan de selectie als vervanger van de vertrokken Neymar, maar er komt maar geen schot in de onderhandelingen met Liverpool. In de zoektocht naar een andere speler is de club uitkomen bij Thomas Lemar.

Barcelona is niet de enige club die belangstelling heeft in Lemar. Ook Arsenal is geïnteresseerd in de diensten van de aanvallende middenvelder. De Londense club heeft al meerdere malen een bod uitgebracht op de Fransman, maar deze zijn allemaal afgewezen door Monaco. De club heeft met Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko al drie basisspelers verloren en zal niet happig zijn om óók nog Lemar te verliezen. Of Arsenal nog een bod gaat uitbrengen is nog niet duidelijk.

Foto: Pro Shots