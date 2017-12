Barcelona wil deal met gesloten portemonnee voorstellen

Barcelona is nog altijd zeer geïnteresseerd in de diensten van Mesut Özil. De spelmaker van Arsenal heeft nog altijd geen handtekening gezet onder een nieuw contract en de tijd begint nu toch echt te dringen. Barcelona wil een poging wagen om van de winter de Duitser over te nemen. De Spaanse topclub wil een ruildeal voorstellen waarbij Özil naar Spanje gaat en Arda Turan de omgekeerde weg bewandelt.

Onlangs verschenen er berichten in de media dat Turan honderd procent zeker vertrekt bij Barcelona komende winter. De club wil meewerken aan een vertrek mits er de juiste vergoeding tegenover staat. Een deal met Arsenal zou dus voor zowel de speler als de Catalanen goed uitkomen.

Of Arsenal de deal ook ziet zitten is niet duidelijk. De club twijfelt aan de kwaliteiten van Turan. De Turks international is sinds zijn overstap van Atletico Madrid geen basisspeler. Ook gezien zijn de middenvelder al 30 jaar is heeft hij niet veel jaren meer te gaan in de absolute top. Hoogstwaarschijnlijk zullen de Londenaren dus geld willen zien voor de diensten van Özil.

Foto: Pro Shots