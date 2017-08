Barcelona wil speler betrekken in transfer Coutinho

Barcelona wil zo snel mogelijk de transfer van Coutinho naar Barcelona verwezenlijken. Echter lopen de onderhandelingen telkens uit op niks. Nu hoopt de Spaanse club Liverpool te overtuigen door Ivan Rakitic in de deal te betrekken.

Rakitic begon zijn carrière bij FC Basel. Via Schalke 04 kwam hij in 2011 terecht in de Spaanse competitie. Sevilla pikte hem op voor maar 1,5 miljoen euro. Vrijwel direct werd de Kroatische middenvelder een belangrijke speler bij Sevilla. In zijn laatste seizoen werd hij zelfs gepromoveerd tot aanvoerder van het team.

Foto: Pro Shots