Barcelona wil twee Premier League-spelers halen

Barcelona wil komende zomer het middenvelder flink omgooien. Arda Turan zou mogen vertrekken en ook Andre Gomes, die afgelopen zomer overkwam van Valencia, zou bij een goed bod ook alweer weg mogen. Philippe Coutinho van Liverpool en Riyad Mahrez van Leicester City moeten het middenveld van Barcelona van nieuw elan voorzien.

Coutinho wordt al langer in verband gebracht met een vertrek naar Barcelona. Neymar is een goede vriend van Coutinho en eerstgenoemde zou hem hebben aangeraden bij het bestuur. Mahrez wordt ook steeds vaker in verband gebracht met een transfer. Onder andere Arsenal zou een bod voorbereiden om de 26-jarige Algerijn in de zomer binnen te halen.

